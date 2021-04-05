Altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor
|05 Nisan 2021 11:31
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Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 454 liradan işlem görüyor.
Geçen hafta ons fiyatındaki düşüş ve kurdaki yükseliş paralelinde 445-460 lira bandında hareket eden altının gramı, cuma gününü de önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 454,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 454,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını da 3.042 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise geçen hafta 1.678 dolarla 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden başlayan yükselişinin ardından bugün 1.728 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.
Analistler, Avrupa'da devam eden Paskalya tatili dolayısıyla emtia piyasalarında görece sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceğini kaydetti.
Yurt içinde, dolar kurunun seyrinin altın fiyatlarının yönü açısından ana belirleyici olmaya devam etmesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların izleneceğini bildirdi.
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