FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aktif görevdeki 5 polis meslekten ihraç edildi.
|05 Nisan 2021 11:33
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