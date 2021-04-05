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Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı teröristin yakalandığını belirtti.
 05 Nisan 2021 11:22
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Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan bir kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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