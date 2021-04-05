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'Zap Suyu'nda boğuldu' diye biliyorlardı PKK kampından çıktı

Hakkari'de 9 yaşında kaçırılan oğullarını, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kampında teröristlerce silah eğitimi verilen çocukların görüntüleri arasında tespit eden Adıyaman ailesi, evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin Diyarbakır, Hakkari ve Van'daki eylemlerine katılarak seslerini duyurmaya çalışıyor-
 05 Nisan 2021 11:39
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Hakkari'de "Zap Suyu'na düşerek öldü" denilen 9 yaşındaki çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenen Adıyaman ailesi, evlatlarına kavuşmak için 5 yıldır mücadele veriyor.

Hakkari'nin merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 9 Mart 2016'da kaybolan ve "Zap Suyu'nda boğuldu" denilen Hamza Adıyaman'ın ailesi, bir süre sonra çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendi.

Çocuklarını aramak için Irak'ın kuzeyine giden acılı anne ve baba, günlerce izini sürdükleri Hamza'yı alamadan dönmek zorunda kaldı.

Evlatlarına kavuşmak için mücadele eden aile, oğullarını, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kampında teröristlerce silah eğitimi verilen çocukların görüntüleri arasında tespit etti.

Hamza'yı terör örgütünün elinden kurtarmak için her yolu deneyen aile, bu kez, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde seslerini yükseltti.

Diyarbakır, Hakkari ve Van'da HDP il binaları önündeki eylemlere katılan aile, çocuklarına seslenerek dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Baba Adnan Adıyaman, çocuklarının kaybolduğu günden bu güne yaşadıkları acıyı AA muhabirine anlattı.

İlkokul öğrencisi oğlu Hamza'nın okul çıkışında kaybolduğunu belirten Adıyaman, kendilerine oğullarının top oynarken Zap Suyu'na düşerek kaybolduğunun söylendiğini anlattı.

"Bir ay boyunca Zap Suyu'nda çocuğumuzu aradık. Bulamayınca da ümidimizi kesip 'öldü' diye taziye kurduk." diyen Adıyaman, "5-6 ay sonra çocuğumun videosunu gördük. Bir kampta eğitim veriliyordu. Hayatta olduğunu öğrenince tekrar aramaya gittik. Irak'a gittik, birçok yerde aradık ama çocuğumu bana göstermediler." ifadelerini kullandı.

- "Bu nasıl bir vicdansızlıktır"

Kaçırıldığı günden bu yana çocuğundan haber alamadığını belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"Kuzey Irak'ta çocuğumu Hakurk'taki PKK'lıların içinde gördüm. 'Bu benim çocuğum' diye bağırdım, onu oradan kaçırdılar. Ondan sonra da ne yaptıysak çocuğumuzu bulamadık. İki yıl sonra bize mektup geldi. Mektup Suriye'den gelmişti, Kamışlı'da bir evde olduğu yazılmıştı. Biz de mektubu devlete götürdük. Çocuğumuzu istiyoruz. Daha 9 yaşındayken götürdüler. 5 yıldır nasıl yatıp kalkıyoruz, nasıl yaşıyoruz bilmiyoruz. Bu çocuğun eline silah verilir mi? Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Bu çocuk Allah korusun, yarın öbür gün katil olursa bunun sorumlusu onu götürenlerdir. Çocuğumuza kavuşmak istiyoruz. Hepimiz perişanız. Bizi görüyorsa bir an evvel gelsin, devlete sığınsın veya hangi bölgedeyse oranın asayişine sığınsın. Bu insanlık dışı bir şeydir. Çocukları götürenler, neden fakir fukaranın çocuklarını götürüyor, satıp örgütlere veriyor? Kendi çocukları da var, onları düşünsünler. Bizim çocuklarımızı niye götürüyorlar?"

- "Ellerini, ayaklarını bağlayıp ağzına bant vurarak kaçırmışlar"

Anne Rukeyda Adıyaman da küçük bir çocuğa silah verilmesinin insanlık dışı olduğunu söyledi.

Gözü yaşlı anne, şunları dile getirdi:

"Oğluma ayakkabısını giydirmeseydim kendisi giyemezdi, yemek vermeseydim kendisi yiyemezdi. Çantasını alıp okula götürüyorduk. Oğlumu götürüp silah eğitimi veriyorlar. 9 yaşındaki çocuk onlar için ne yapacak? Vicdanları olsaydı, onu götürmezlerdi. Çocuğumun onların içinde kalmasını, katil olmasını istemiyorum. Ellerini, ayaklarını bağlayıp ağzına bant vurarak kaçırmışlar. Ben de oğluma kavuşmak umuduyla annelerin eylemine katıldım. Oğlum bizi duyuyorsa gelip polise, askere teslim olsun. Bize suya düştüğünü söylediler, oğlum PKK'nın içinde çıktı."
Anadolu Ajansı
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