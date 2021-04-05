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AFAD personeli sözlüde adalet talep ediyor

Kurulduğu 2009 yılından beri, afet ve acil durumlara müdahale eden AFAD personeli, 10 yıl sonra açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında torpil olmaması için AFAD yönetiminden adaletli davranmasını talep ediyor.
 05 Nisan 2021 12:15
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AFAD personeli sözlüde adalet talep ediyor

AFAD personelinin memurlar.net'e gönderdiği maili yayınlıyoruz.

Bilindiği üzere AFAD merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak 1 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 30.10.2020 tarihinde meydana gelen İzmir depremi nedeniyle ertelenmiş ve
20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilmişti, sınav yapıldı ve sonuçlar 22 Mart 2021 tarihi itibariyle açıklandı.

https://www.afad.gov.tr/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-yazili-sinav-sonuclari-duyuru

Kurulduğu 2009 yılından beri, Van depremi, Suriye acil durumu, seçim kararları, hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlı mevzuat değişikliği, diğer afet ve acil durumlar nedeniyle yaklaşık 10 yıldır merkezi bir GYUD sınavı açılamamıştı, ertelenmiş olsa da bu sınav 20 Şubat 2021 tarihinde yapılıp sonuçlar açıklandı, hatta akıllarda soru kalmaması için yazılı sonuçların tamamı tüm liste herkes tarafından görülecek şekilde ilan edildi (Bu kararı veren yöneticileri tebrik ediyoruz.)

24 saat esasına göre mesai mefhumu gözetmeden çalışan AFAD personelinin liyakat ilkeleri çerçevesinde kariyerleri için bu sınav çok önemli...

Yazılı sınav açıklandı ve sıra mülakata geldi, ancak birçok kişi referans peşinde maalesef, kimsenin hakkının yenilmemesi açısından tıpkı üniversitelerin yaptığı gibi mülakatlarda herkese aynı puanın veya yazılı da aldıkları puanın verilmesi gerekir, aksi halde maalesef torpil illeti devreye girecektir.

AFAD personeli olarak yöneticilerimizden, hak ve hukukumuza sahip çıkmasını ve korumasını talep ediyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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