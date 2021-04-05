Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|05 Nisan 2021 11:51
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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