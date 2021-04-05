Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.
|05 Nisan 2021 12:05
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Hakkari'de 140, Uludağ'da 130, Palandöken'de 122, Ergan'da 96, Sarıkamış'ta 95, Erciyes'te 88, Kartepe'de 83, Konaklı'da 81, Ilgaz'da 80, Nemrut'ta 74, Yedikuyularda 69, Yıldız Dağı'nda 50, Davraz'da 38, Çambaşı'nda 32, Yıldıztepe'de 22, Haserek ve Murat Dağı'nda 19, Zigana'da 15, Ovacık'ta 10, Hazarbaba ve Yalnızçam'da 9, Denizli'de 7, Mersivan ve Ladik'te 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.04.2021
|En düşük
|En yüksek
|Uludağ
|KSY
|2
|5
|Palandöken
|ÇB
|-2
|3
|Sarıkamış
|KKY
|-2
|6
|Nemrut
|ÇB
|-2
|3
|Konaklı
|ÇB
|-2
|3
|Davraz
|Y
|4
|8
|Erciyes
|KY
|-2
|7
|Ilgaz
|KKY
|1
|4
|Hakkari
|PB
|-7
|4
(KKY: Karla karışık yağmur PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, Y: Yağışlı)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor
05 Nisan 2021 12:04
|Tırnak yeme hastalığı koronavirüs riskini artırıyor
05 Nisan 2021 11:31
|İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi
05 Nisan 2021 10:23
|Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber
05 Nisan 2021 09:41
|İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı
05 Nisan 2021 09:16
|Gökhan soruyor: Karar verin, engelli miyim, değil miyim?
05 Nisan 2021 08:55
|İcra dosyaları 22 milyonu aştı
05 Nisan 2021 08:19
|Önlem artmalı aşılanma hızlanmalı
05 Nisan 2021 08:03
|Karaman'da yatsı namazından sonra camide mahsur kalan vatandaşı polis kurtardı
05 Nisan 2021 07:40
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
05 Nisan 2021 06:30