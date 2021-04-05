CHP'li vekil: İktidarı TRT canlı yayınında yargılayacağız!

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu 103 amiralin yayınladığı skandal bildiri üzerine katıldığı canlı yayında akılalmaz ifadelerde bulundu. Erdoğdu'nun 'seçilmiş siyasi iktidarı TRT canlı yayınında yargılayacağız' sözleri büyük tepki topladı.

Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu, AK Partilileri de tehdit ederek şu ifadeleri kullandı;

"TRT'DEN CANLI VERECEĞİZ..."

"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü hekes görsün

AMİRALLERE: ALLAH RAZI OLSUN

Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."