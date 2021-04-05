Bayrampaşa'daki hırsızlık şüphelileri dövmeden yola çıkılarak bulundu
|05 Nisan 2021 12:25
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Bayrampaşa'da evden ve iş yerinden hırsızlık şüphelileri, bir zanlının ensesinde bulunan dövmeden yola çıkılarak tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleşen 3 evden ve iş yerinden hırsızlık konusuyla ilgili başlatılan çalışma sonucunda şüphelilerin kullandığı araç belirlendi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlılardan birinin ensesinde bulunan "KİNG" ibareli dövmeden kimliğinin S.G. olduğunu ve olayları S.A. ile Ö.P. ile birlikte gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekipler, S.G.'yi Esenyurt'ta kaldığı rezidansta, Ö.P.'yi Gaziosmanpaşa'da ve S.A.'yı Esenyurt'ta yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kol saati ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. ile Ö.P. tutuklanırken, S.A. serbest bırakıldı.
Öte yandan zanlılardan Ö.P.'nin "kasten öldürme" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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