'2023'e kadar bölünmüş yol ağını 29 bin 514 kilometreye çıkarmayı planlıyoruz'

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, 2023'e kadar bölünmüş yol ağını 29 bin 514 kilometreye çıkarmayı planladıklarını belirterek, "Bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yol ağını 31 bin 478 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu 647 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 71'inci Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi.

Ulaşım modları arasında ağırlıklı olarak tercih edilen kara yolu ağının, vatandaşların ihtiyacını karşılamasının yanı sıra yaklaşık 200 sektörü doğrudan etkilediğini ifade eden Uraloğlu, bu bakımdan Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) kara yolu yatırımlarının, her türlü mal ve hizmet üreten sektörlere büyük katkı sağladığını söyledi. Uraloğlu, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında tüm tedbirleri alarak şantiyelerini açık tuttuklarını ve istihdama katkı sağladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, KGM olarak bugün itibarıyla sorumluluklarında 3 bin 523 kilometre otoyol, 30 bin 974 kilometre devlet yolu ve 34 bin 136 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 633 kilometre yol ağı bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2020'de önemli otoyol projelerimiz Ankara-Niğde ve Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyollarının tamamını, Kuzey Marmara Otoyolu'nun da önemli bir bölümünü hizmete sunduk, kalan 9,1 kilometrelik kesimi de 2021'in ilk yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. 165 metreyle Türkiye'nin en büyük ayak yüksekliği unvanına sahip Beğendik Köprüsü ve yollarını hizmete açtık. Ülkemizin 'Edebiyat Yolu' olarak da adlandırılan 64 kilometrelik, 11 tünelli Kahramanmaraş-Göksun yoluyla bu kesimdeki yolculuk süresini yarıya indirdik."

Uraloğlu, toplam uzunluğu 87 kilometreyi aşan 48 tünel inşa ettiklerini vurgulayarak, "Gelecek nesillerimize yaşanabilir temiz bir dünya sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla son 18 yılda kuruluşumuzca ve diğer kuruluşlarla yapılan protokollerle 72 milyon 500 binden fazla fidan diktik. 2020-2021 kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli 12 bin 626 fedakar personelimizin çabalarıyla, 440 kar mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipmanla yollarımızı 7 gün 24 saat açık tutmaktayız. Önemli ulaşım koridorlarına sahip ülkemizin rekabet gücünün artırması açısından önemli yatırımlarımızdan 12 bin 146 kilometrelik 18 adet kuzey-güney aksının yüzde 88'lik bölümünü tamamladık." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında yük ve yolcu taşımacılığında büyük öneme sahip toplam 8 bin 524 kilometrelik doğu-batı akslarının 7 bin 747 kilometresini tamamlayarak trafiğe açtıklarını belirten Uraloğlu, hem kuzey-güney hem de doğu-batı koridorlarında çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

- "1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor"

Uraloğlu, başarıların yeni başarılarla ayakta kalacağı bilinciyle çalışmalarına yön veren KGM'nin, Türkiye'nin ve milletin gurur duyacağı daha birçok projeyi hizmete sunmak için yoğun çaba ve mesai sarf ettiğini anlattı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Zigana Tüneli'nde ise kazıda yüzde 84, kaplamada yüzde 61 ilerleme sağladık." bilgisini verdi. Uraloğlu, tüneli 2023 hedefleri doğrultusunda hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapımına geçen yıl başladıkları 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, güvenli ve konforlu erişimi sağlamak, kara yolunu en iyi şekilde işletebilmek ve geliştirebilmek için akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğündeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı tamamlanmış, Kars Bölge Müdürlüğünde ise devam etmektedir. Yine aynı kapsamda planlanan 15 bin kilometre fiber optik kablo döşenmesi çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında, 2020'de 227 adet sinyalizasyon, 1 adet meteorolojik bilgi istasyonu, 21 adet kamera, 8 adet değişken mesaj işareti, 30 adet değişken trafik işareti tesis edilmiştir."

Uraloğlu, günün şartlarına ve ihtiyaçlara göre değişen uygulamaların seçimi, tatbiki ve tedariki aşamaları gerçekleştirilirken yapı malzemelerinin ve imalatların insana ve çevreye uygunluğunun Genel Müdürlüğün laboratuvarlarında titizlikle ele alındığını söyledi.

KGM laboratuvarlarının iç piyasanın yanında, yurt dışında hizmet veren Türk firmalarının teknik problemlerinin çözüldüğü ve uluslararası geçerliliği olan raporların üretildiği merkez konumunda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, TÜBİTAK destekli projelerle yol üstyapılarının tasarım metotlarının geliştirildiğini, kazınan asfalt malzemelerin yeniden kullanımının sağlandığını, ileri teknoloji gerektiren sessiz, güvenli ve uzun ömürlü aşınma tabakasının geliştirilerek uygulamasına başlanıldığını, bitümlü bağlayıcıların iklim ve trafiğe bağlı olarak kullanımının sağlandığını anlattı.

Yaptıkları bütün işlerde kaliteden ödün vermediklerini ifade eden Uraloğlu, "Çok mesafe almamıza rağmen daha iyisini yapmak durumundayız. Öncelikle doğru proje üretmeliyiz. Başta yapımcı firmalar olmak üzere müşavir firmalara ve biz kara yolculara bu anlamda önemli görevler düşüyor. Bıkmadan, usanmadan bu konuda hep beraber gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kurumun gelecek hedeflerini anlattı

Kuruluşun 2021 hedeflerini de aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 361 kilometre bölünmüş yol, 331 kilometre tek yol yapımı, 1134 kilometre BSK kaplamalı yol yapım ve onarımı, 8 bin 25 kilometre sathi kaplamalı yol yapım ve onarımı, 42 kilometre tünel, 25 kilometre köprü imalatı gerçekleştirilecektir. Bu hedeflerimiz alacağımız ilave ödeneklerle yıl içinde revize edilecektir. 2023'e kadar bölünmüş yol ağını 29 bin 514 kilometreye, BSK kaplamalı yol ağını 31 bin 478 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu 647 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızı ve vizyonumuzu büyütmemizin itici gücü hiç kuşku yok ki geçmişten aldığımız miras ve deneyimin yanı sıra, aldığımız emanetin üzerine her gün bir tuğla daha koyarak yükseltmemizi sağlayan vatan sevgisi, hizmet anlayışı ve her şart altında aynı ufukta yürümemizi sağlayan kara yolculuk ruhudur. Ülkemizin rekabet gücünü, toplumun yaşam kalitesini yükselten, güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, sürdürülebilir bir ulaştırma vizyonuyla, insanı temel alan projeler geliştirerek uygulamaya, yaptığımız işlerin sosyokültürel ve iktisadi karşılığının kalkınma ve refah olduğunun bilinciyle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz."