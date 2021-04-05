İzmir merkezli organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
|05 Nisan 2021 12:44
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Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütü kurdukları ve silah kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 37 şüpheli hakkında yakalama verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekiplerince Kınık, Bergama, Dikili ilçeleri ve Manisa'nın Soma ile Akhisar ilçelerinde belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 1 el yapımı patlayıcı, 9 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca namlusu, 10 şarjör, 90 mermi, 9 ruhsatsız tüfek ve 100 fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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