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Yalova'da FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü yakalandı.
 05 Nisan 2021 12:59
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Yalova'da FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan R.B'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen polis, 2016'da meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

R.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı
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