Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
|05 Nisan 2021 13:05
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Trabzon'dan Mert, yaklaşık iki hafta sonra Apple'ın yeni reklamı için yola
çıkmaya hazırlanıyor.
Lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuruda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un alt yapısında da futbol oynayan Topal'ın olumlu geri dönüş aldığı başvurusu, kabul edildi. Genç, yazışmalar üzerine 20 Nisan'da ABD'ye davet edildi.
Hazırlıklarını sürdüren ve milyonlarca başvuru arasında seçilmenin heyecanını
yaşayan Topal, yaşı tutmadığı için annesiyle birlikte ilk kez gideceği ABD'nin
California eyaletinde yer alan Apple Park Visitor Center'da reklam çekimlerine
katılacak.
Yaklaşık 4 ay bu ülkede kalacak olan Topal, reklam çekimlerinden kazanacağı parayı ise kendisinin yanı sıra 3 kardeşinin eğitimlerinin gelişimine yönelik yatırım amaçlı değerlendirmeyi hedefliyor.
'NEDEN OLMASIN' DEDİM'
Manken olma hayali taşıdığını anlatan Mustafa Mert Topal, "Arkadaşlarım manken olma konusunda sürekli bir yerlere başvurmam gerektiğini söylüyordı. Bir gün yine böyle bir sohbetin ardından Apple'ın böyle bir ilan açtığını gördüm. 'Neden olmasın' dedim kendi kendime. Ve başvuru yaptım. Sonrasında olumlu bir şekilde döndüler bana. Çok şaşırdım. Yazışmalar başladı. İngilizce yazışmalar yapılıyordu, çeviri ile yazışmalara karşılık veriyordum. Daha sonra internet üzerinden birkaç mülakata girdim. Kabul edildiğimi ve Amerika'ya gelmem gerektiğini söylediler. Durumu aileme ilettiğimde inanamadılar. Sonra yazışmaları onlara gösterdiğimde çok şaşırdılar. Bu bir fırsat. İyi bir ücret karşılığında gideceğim. 20 Nisan tarihinde yolculuğumuz başlıyor. 4 aylık bir süre orada kalacağım. Çekimlerin ardından Trabzon'a geri döneceğim. Kazandığım ücretle birlikte ben ve 3 kardeşimin eğitimine harcayıp babamla birlikte yatırım yapacağız" dedi.
'İLK DUYDUĞUMDA ÇOK ŞAŞIRDIM, İNANAMADIM'
Oğlunun reklam yüzü olacağına ilişkin söylemine ilk önce inanmadığını anlatan
Sevinç Topal da gururlu olduğunu söyledi. Heyecanlı olduklarını kaydeden Topal,
"İlk duyduğumda çok şaşırdım, inanamadım. Daha sonrasında maillerini bize gösterdi.
Halen daha çok şaşkınım. Çok gururluyum. Şimdi oğlumla birlikte dilini bile
bilmediğim bir ülkeye gideceğim. Oğlum için bunlar bir fırsat. Her zaman yanındayız.
Umarım yolu açık olur" diye konuştu.
'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'
Bülent Topal ise, azimli olduğunu ifade ettiği oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek,
"Oğlumla gurur duyuyorum. Trabzonspor'un alt yapısında oynuyor. İlçede oturuyoruz.
Her gün 3 saat idmanlara geliyor. Çok disiplinli ve azimli bir çocuk. Tipi,
fiziği reklam yüzü olmaya çok uygun. Ama dünyaca ünlü bir şirkette reklam yüzü
olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Sabırsızlıkla ekranda onu izleyecek olduğum
günü bekliyorum" ifadelerinde bulundu.
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