1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Trabzon'da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, başvurusu sonrası kabul edildiği Apple'ın reklam çekimlerine hazırlanıyor. Annesiyle beraber gideceği ABD'de 4 ay kalacak Topal, kazandığı parayı kendi ve kardeşlerinin eğitimine harcamayı düşünüyor.
 05 Nisan 2021 13:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Trabzon'dan Mert, yaklaşık iki hafta sonra Apple'ın yeni reklamı için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuruda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un alt yapısında da futbol oynayan Topal'ın olumlu geri dönüş aldığı başvurusu, kabul edildi. Genç, yazışmalar üzerine 20 Nisan'da ABD'ye davet edildi.

Hazırlıklarını sürdüren ve milyonlarca başvuru arasında seçilmenin heyecanını yaşayan Topal, yaşı tutmadığı için annesiyle birlikte ilk kez gideceği ABD'nin California eyaletinde yer alan Apple Park Visitor Center'da reklam çekimlerine katılacak.

Yaklaşık 4 ay bu ülkede kalacak olan Topal, reklam çekimlerinden kazanacağı parayı ise kendisinin yanı sıra 3 kardeşinin eğitimlerinin gelişimine yönelik yatırım amaçlı değerlendirmeyi hedefliyor.

'NEDEN OLMASIN' DEDİM'

Manken olma hayali taşıdığını anlatan Mustafa Mert Topal, "Arkadaşlarım manken olma konusunda sürekli bir yerlere başvurmam gerektiğini söylüyordı. Bir gün yine böyle bir sohbetin ardından Apple'ın böyle bir ilan açtığını gördüm. 'Neden olmasın' dedim kendi kendime. Ve başvuru yaptım. Sonrasında olumlu bir şekilde döndüler bana. Çok şaşırdım. Yazışmalar başladı. İngilizce yazışmalar yapılıyordu, çeviri ile yazışmalara karşılık veriyordum. Daha sonra internet üzerinden birkaç mülakata girdim. Kabul edildiğimi ve Amerika'ya gelmem gerektiğini söylediler. Durumu aileme ilettiğimde inanamadılar. Sonra yazışmaları onlara gösterdiğimde çok şaşırdılar. Bu bir fırsat. İyi bir ücret karşılığında gideceğim. 20 Nisan tarihinde yolculuğumuz başlıyor. 4 aylık bir süre orada kalacağım. Çekimlerin ardından Trabzon'a geri döneceğim. Kazandığım ücretle birlikte ben ve 3 kardeşimin eğitimine harcayıp babamla birlikte yatırım yapacağız" dedi.

'İLK DUYDUĞUMDA ÇOK ŞAŞIRDIM, İNANAMADIM'

Oğlunun reklam yüzü olacağına ilişkin söylemine ilk önce inanmadığını anlatan Sevinç Topal da gururlu olduğunu söyledi. Heyecanlı olduklarını kaydeden Topal, "İlk duyduğumda çok şaşırdım, inanamadım. Daha sonrasında maillerini bize gösterdi. Halen daha çok şaşkınım. Çok gururluyum. Şimdi oğlumla birlikte dilini bile bilmediğim bir ülkeye gideceğim. Oğlum için bunlar bir fırsat. Her zaman yanındayız. Umarım yolu açık olur" diye konuştu.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Bülent Topal ise, azimli olduğunu ifade ettiği oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Oğlumla gurur duyuyorum. Trabzonspor'un alt yapısında oynuyor. İlçede oturuyoruz. Her gün 3 saat idmanlara geliyor. Çok disiplinli ve azimli bir çocuk. Tipi, fiziği reklam yüzü olmaya çok uygun. Ama dünyaca ünlü bir şirkette reklam yüzü olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Sabırsızlıkla ekranda onu izleyecek olduğum günü bekliyorum" ifadelerinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından 'veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin' tavsiyesi
05 Nisan 2021 14:57		 Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
05 Nisan 2021 14:25
Koronayı yenen Vali Okay Memiş: Potadan döndüm
05 Nisan 2021 14:22		 Fenerbahçe Kongre üyesi iş adamı evinde ölü bulundu
05 Nisan 2021 13:23
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
05 Nisan 2021 12:05		 Polis sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor
05 Nisan 2021 12:04
Tırnak yeme hastalığı koronavirüs riskini artırıyor
05 Nisan 2021 11:31		 İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi
05 Nisan 2021 10:23
Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber
05 Nisan 2021 09:41		 İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı
05 Nisan 2021 09:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:17 - Kılıçdaroğlu'na 'İBB yardımlarda bizi ayırıyor' sitemi15:06 - Hiç vaka görülmeyen mahallenin sırrı doğal gıdalarla beslenmek15:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak14:57 - Uzmanından 'veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin' tavsiyesi14:54 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:50 - MHP bildiri imzalayan Ertuğrul Kumcuoğlu'nu ihraç edecek
14:45 - 'Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı'14:41 - Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçakları geliyor14:40 - Sağlıkta, 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları açıklandı14:35 - Uludağ'dan gelen dereler taştı...Bursa'da sel alarmı14:30 - İntihar videosu çeken 4 genci 'delirten uyuşturucu' öldürmüş14:25 - Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
14:22 - Koronayı yenen Vali Okay Memiş: Potadan döndüm14:20 - Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü14:11 - Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi13:55 - Sosyal medya üzerinden canlı yayınla 'kaçak ürün' satarken yakalandı13:51 - Tıp öğrencisi Sude'den eğitim masraflarını karşılamayan babasına dava
13:46 - TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan bildiri açıklaması: Yanlış olmuştur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
İmzacı emekli amiraller gözaltına alınıyor
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Kredi faizleri kabus gibi: Kimse kımıldayamıyor
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ciddiyetsizlik 3
müphem 1
bittabi 1
03.04.2021 hatay galatasaray maçı 1
yan 1
Manaki kardeşler 1
tranquila 1
tomsutmak 1
hubuş 2
hayvansever 2
SON İLANLAR
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hayvan bakıcısı 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 43 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam