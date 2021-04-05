Fenerbahçe Kongre üyesi iş adamı evinde ölü bulundu
|05 Nisan 2021 13:23
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Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu (41) Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, önceki gün kendisiyle konuşan ve bu sabah Sarıoğlu'ndan e-posta bekleyen bir arkadaşı, e-posta gelmeyince şüphelendi ve evine geldi. Kapının zilini defalarca çalmasına rağmen yanıt alamayınca arkadaşı çareyi çilingir çağırmakta buldu. Çilingir yardımıyla kapı açılınca, arkadaşı Oğuzhan Sarıoğlu'nun koltukta hareketsiz şekilde uzandığını gördü. Sarıoğlu'ndan tepki alamayan arkadaşı durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Korona testi pozitif çıkmıştı
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlu bir süre önce Covid-19 şüphesiyle test yaptırmış ve sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine 41 yaşındaki Sarıoğlu yaşadığı evde kendini izole etmeye başlamıştı. Onunla son olarak önceki akşam konuştuğunu söyleyen apartman sakini Mustafa Selvi, "Arkadaşımız Oğuzhan Sarıoğlu bizim binada oturuyordu. Sabahtan haber alamayınca çilingir çağırdık. Çilingir de kapıyı açtı ve içeri girince vefat ettiğini gördük. Ben, çilingir ve Oğuzhan Sarıoğlu'nun bir arkadaşı vardık. Önce 112'ye daha sonra polise haber verdiler, şimdi inceliyorlar. 2 gün önce koronaya yakalanmıştı. Görüştük, sonucunu bekliyordu, sonuç da pozitif çıkmıştı. Genel durumu iyiydi ama cumartesi akşamı onu biraz sarsılmış gibi gördüm. Bana koronaya yakalandığını söyledi ve "Biraz uzak duralım, sana da bulaşmasın" dedi. Gemi parçalarıyla uğraşıyordu, bir dükkanı vardı, iş adamıydı" dedi.
Oğuzhan Sarıoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polisin incelemeleri sürüyor.
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