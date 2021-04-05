Kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
|05 Nisan 2021 13:34
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"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari S.B, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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