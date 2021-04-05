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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan bildiri açıklaması: Yanlış olmuştur

Metin Feyzioğlu: "Bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur"
 05 Nisan 2021 13:46
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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan bildiri açıklaması: Yanlış olmuştur

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı emekli amirallerin açıklamasını, "Bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur." şeklinde değerlendirdi.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce 126 emekli büyükelçinin Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin toplu bir açıklama yaptığını hatırlattı. Bunun bir tepki yaratmadığını ifade eden Feyzioğlu, çünkü geçmişte büyükelçilerin yaptığı bir darbenin bulunmadığını belirtti.

Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin suhuletle sonuçlandırılmasının, ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum."

Anadolu Ajansı
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