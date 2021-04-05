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Sosyal medya üzerinden canlı yayınla 'kaçak ürün' satarken yakalandı
Yalova'da sosyal medya hesabı üzerinde kaçak ürünler sattığı ileri sürülen şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı.
|05 Nisan 2021 13:55
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K'nin sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kaçak parfüm ve çeşitli ürünler sattığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, canlı yayında açık arttırma usulü ürünlerini sattığı sırada O.K'yi yakaladı. Şüphelinin beraberindeki S.K. de gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulan çeşitli markalarda ait 210 parfüm, 110 kaçak giyim eşyası ve 20 kol saati ele geçirdi.
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