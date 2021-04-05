İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|05 Nisan 2021 14:54
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RİZE
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Topluca köyünde karantina uygulanmasına karar verdi.
Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.
Öte yandan, Ardeşen ilçesi Pirinçlik ve Güneysu ilçesi Yukarı Kiremit köylerindeki karantina uygulamasının 7 Nisan Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.
ÇANAKKALE
Yenice İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Engeci köyünde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
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