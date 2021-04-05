1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, gece yarısı yayınlanan bildiriyi imzalayan emekli amirallerin LOJMAN ve KORUMA HAKLARI İPTAL edildi.
 05 Nisan 2021 14:11
+Aa- Yazdır
Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ve koruma hakları iptal edildi.

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 emekli amiral ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Gözaltına alınan emekli amiraller bildirinin imzalanmasını organize etmiş İmzacı emekli amiraller gözaltına alınıyor
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
52 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki ilden yeni karantina haberleri geldi
05 Nisan 2021 14:54		 Vaka lideri Samsun'da, takviye gelen polislerin görev süresi uzatıldı
05 Nisan 2021 13:40
Kastamonu'da 4 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
05 Nisan 2021 13:31		 Bakan Gül: Hakimlik savcılık staj süresini 2 yıl olarak belirledik
05 Nisan 2021 13:07
Kısıtlamaları ihlal eden 26 bin 649 kişi hakkında işlem yapıldı
05 Nisan 2021 10:45		 Bir paket sigara 3 bin 469 liraya mal oldu
05 Nisan 2021 09:30
Kamu kurumları ve belediyeler tedarikçiler ile dijital ortamda bir araya gelecek
04 Nisan 2021 21:22		 Diyarbakır Büyükşehir, tesislerini POMEM adaylarına açtı
04 Nisan 2021 20:41
e-Duruşma Kovid-19 sürecinde avukatlara kolaylık sağlıyor
04 Nisan 2021 16:09		 Türkiye'deki havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi
04 Nisan 2021 16:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:17 - Kılıçdaroğlu'na 'İBB yardımlarda bizi ayırıyor' sitemi15:06 - Hiç vaka görülmeyen mahallenin sırrı doğal gıdalarla beslenmek15:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak14:57 - Uzmanından 'veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin' tavsiyesi14:54 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:50 - MHP bildiri imzalayan Ertuğrul Kumcuoğlu'nu ihraç edecek
14:45 - 'Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı'14:41 - Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçakları geliyor14:40 - Sağlıkta, 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları açıklandı14:35 - Uludağ'dan gelen dereler taştı...Bursa'da sel alarmı14:30 - İntihar videosu çeken 4 genci 'delirten uyuşturucu' öldürmüş14:25 - Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
14:22 - Koronayı yenen Vali Okay Memiş: Potadan döndüm14:20 - Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü14:11 - Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi13:55 - Sosyal medya üzerinden canlı yayınla 'kaçak ürün' satarken yakalandı13:51 - Tıp öğrencisi Sude'den eğitim masraflarını karşılamayan babasına dava
13:46 - TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan bildiri açıklaması: Yanlış olmuştur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
İmzacı emekli amiraller gözaltına alınıyor
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Kredi faizleri kabus gibi: Kimse kımıldayamıyor
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zikzak 1
peyker 1
şafak saymak 2
ayastefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı 1
Daryal geçidi 1
peyk 1
ipsiz george king 1
tranquila 1
kompedan 2
yürümek 1
SON İLANLAR
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hayvan bakıcısı 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 43 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam