Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, gece yarısı yayınlanan bildiriyi imzalayan emekli amirallerin LOJMAN ve KORUMA HAKLARI İPTAL edildi.
|05 Nisan 2021 14:11
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Gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ve koruma hakları iptal edildi.
Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 emekli amiral ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürüldü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.Gözaltına alınan emekli amiraller bildirinin imzalanmasını organize etmiş İmzacı emekli amiraller gözaltına alınıyor
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