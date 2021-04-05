Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|05 Nisan 2021 14:20
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