Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçakları geliyor
|05 Nisan 2021 14:41
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan İctimai TV'ye (İTV) konuştu. Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar, yeni silahla insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor. İnsansız deniz araçları yapan başka firmalar var ülkemizde. Onlar da çok önemli" dedi.
"İnsansız savaş uçakları geliyor"
Artık insanlı tanklar yerine daha akıllı, daha aktif, hızlı, dinamik hareket eden kara araçları konuşulduğunu belirten Bayraktar, "Buna benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık dünyada insanlı son savaş uçakları yapılıyor. Nasıl ki, bütün dünya Karabağ Savaşı Türk ordularının dünyada ilk SİHA'larla kazanılan zaferi diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
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