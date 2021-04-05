Sağlıkta, 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.

Kura çekilişi 05.04.2021 tarihinde saat 10:30 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı.

Kura Sonuçları için TIKLAYINIZ