MHP bildiri imzalayan Ertuğrul Kumcuoğlu'nu ihraç edecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir."
|05 Nisan 2021 14:50
|+Aa- Yazdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin eski Aydın Milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir." bilgisini verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu'na 'İBB yardımlarda bizi ayırıyor' sitemi
05 Nisan 2021 15:17
|Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
05 Nisan 2021 15:01
|Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü
05 Nisan 2021 14:20
|'Bu bildiri tesadüfen hazırlanmamış, ciddi bir hazırlık süreci geçirmiş'
05 Nisan 2021 12:57
|'Trafik kazalarında can kaybı ortalaması 6,6'ya geriledi'
05 Nisan 2021 12:45
|CHP'li vekil: İktidarı TRT canlı yayınında yargılayacağız!
05 Nisan 2021 12:07
|Adalet Bakanı Gül'den emekli amirallerin bildirisine tepki
05 Nisan 2021 11:28
|96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
05 Nisan 2021 11:26
|Altun, 'Montrö Bildirisi'ne karşı herkesi tavır almaya çağırdı
05 Nisan 2021 10:38
|Adalet Bakanı Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı:
05 Nisan 2021 09:39