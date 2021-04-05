Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.
|05 Nisan 2021 15:01
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'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 şüpheli ifadeye çağrıldı. Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.
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