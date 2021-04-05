KVKK'dan Facebook'a veri sızdırma soruşturması
|05 Nisan 2021 15:32
|+Aa- Yazdır
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.
Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.
Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.
Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
02 Nisan 2021 11:05
|KVKK kapsamında devlet memurlarına gizlilik sözleşmesi imzalatılmalı mı?
24 Mart 2021 11:05
|KVKK'dan önemli karar: SMS veya mail onayı alınmalı
15 Ocak 2021 00:34
|SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
02 Ağustos 2020 09:05
|KVKK'dan 'arama motorlarından çıkarılma'ya dair karar
20 Temmuz 2020 13:39
|Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı
02 Temmuz 2020 14:25
|KVKK, VERBİS'e kayıt sürelerini uzattı
23 Haziran 2020 15:52
|Kurumlar, KVKK kapsamında sendika kesinti listelerini web sayfasından yayımlayabilir mi?
16 Haziran 2020 11:05
|'Koronavirüs kapsamında konum verilerinin işlenmesi hukuka uygun'
09 Nisan 2020 18:02
|KVKK'dan, Covid-19'la mücadelede, kişisel verilere dair açıklama
28 Mart 2020 02:02