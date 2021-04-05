Akar'dan 'bildiri' tepkisi: Düşmanları sevindirmekten başka işe yaramaz
Bakan Akar: "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır"
|05 Nisan 2021 15:49
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."
"Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır"
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