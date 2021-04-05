Siz rahat edin, binanızı biz yönetelim
|05 Nisan 2021 16:24
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Profesyonel Site ve Apartman Yöneticiliği; Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi gereken binaların uzman ekipler tarafından yönetiminin sağlanmasıdır. Günümüz koşullarında yöneticilik genellikle apartman sakinlerinden biri tarafından yapılmaktadır. Ancak toplu yaşam alanlarının artması ile yaşanılan sorunlar da arttığından daha uzman bir ekibin yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Ankara Profesyonel Site Yöneticiliği hizmeti uzman ekibimiz tarafından sağlanmakta olup kat maliklerinin kendi aralarında yaşadıkları sorunların da önüne geçmektedir. Böylelikle daha uzman ve şeffaf bir şekilde, hesap verilebilir bir yönetim ile komşular arasında adil bir yönetim hizmeti sağlanmaktadır.
Yönetimin talebi olduğunda her daireye tanımlanan şifreli girişler sayesinde borç ve alacaklar takip edilmekte, binaya yapılan harcamalar da yine binaya tanımlanan internet sayfası üzerinden takip edilebilmektedir. Böylelikle kat malikleri yapılan harcamaları da kolaylıkla takip edebilmektedirler.
Tarafımızca Verilen Hizmetler
. Bina Yönetim Hizmeti
. Hukuki Sorunların Takibi
. Bütçe Yönetimi
. Güvenlik Yönetimi
. Teknik Yönetim
. Temizlik Yönetimi
. Havuz/Bahçe Bakımı
. Sosyal Tesislerin Yönetimi
. Sigorta İşlemleri
Ankara Profesyonel Apartman Yönetimi hizmeti için tarafımızdan teklif alabilir, web sitemizi ziyaret ederek hakkımızda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
KESKİN PROFESYONEL APARTMAN SİTE İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ LTD. ŞTİ.
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