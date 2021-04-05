'Çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hasta yok'
|05 Nisan 2021 16:36
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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bedir, Kovid-19 salgınına ilişkin vatandaşlara aşı ve tedbirlere yönelik uyarılarda bulundu.
Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, salgınla mücadelede aşı, maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"65 yaşın üzerinde olup Kovid-19 nedeniyle Şehir Hastanemizin yoğun bakımlarında takip ettiğimiz hastalarımızı incelediğimizde, bu hastalar içinde çift doz aşısını yaptırıp üzerinden 14 gün geçmiş hiç kimsenin olmadığını gördük. Oysa hiç aşı yaptırmamış 11 büyüğümüz, kimisi entübe olmak üzere, şu an yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Üzücü bir durum ancak dikkatlerinize sunmak istedim." ifadelerini kullandı.
- Vakit kaybetmeden sırası gelen aşı olmalı
Aşıların beklenen etkiyi fazlasıyla sağladığını vurgulayan Bedir, vakit kaybetmeden sırası gelenlerin mutlaka aşı yaptırmalarını istedi.
Bedir, aşının salgına karşı önemli güç olduğuna işaret ederek "Şu an elimizde gerçekten güçlü bir silahımız var, vakit kaybetmeden sırası gelen her vatandaşımız aşılarını mutlaka yaptırmalılar. BioNTech aşısı için Mareşal Çakmak Devlet Hastanemiz, SinoVak aşısı için aile hekimliklerimiz ve tüm hastanelerimiz sizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.
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