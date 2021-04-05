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Zimmetine para geçiren icra müdür vekili kadın tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür vekili kadın tutuklandı.
 05 Nisan 2021 16:42
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Zimmetine para geçiren icra müdür vekili kadın tutuklandı

İddiaya göre, müdür vekili Z.A'nın zimmetine 219 bin lira para geçirdiği iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Şüpheli Z.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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