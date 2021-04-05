Zimmetine para geçiren icra müdür vekili kadın tutuklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür vekili kadın tutuklandı.
|05 Nisan 2021 16:42
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İntihar videosu çeken 4 genci 'delirten uyuşturucu' öldürmüş
05 Nisan 2021 14:30
|Bazı emekli amiraller ifadeye çağrılacak
04 Nisan 2021 21:15
|Görüntüler tepki çekmişti! Savcı 'öldürmeye teşebbüs' dedi
04 Nisan 2021 09:51
|CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye
03 Nisan 2021 16:59
|Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran zanlı tutuklandı
02 Nisan 2021 21:39
|Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı
02 Nisan 2021 19:22
|Arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı
02 Nisan 2021 17:21
|Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 6 gözaltı
02 Nisan 2021 15:15
|Dezenfektan molalı polis dayağına 4,5 yıl hapis istemi
01 Nisan 2021 18:57
|Skandal görüntülerin çekildiği turşu tesisi kapatıldı
01 Nisan 2021 17:55