1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlama sonrası Taksim ve İstiklal Caddesi doldu, taştı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişinin maskesiz olduğu görülürken, sosyal mesafe de hiçe sayıldı.
 05 Nisan 2021 16:56
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış üzerine bazı tedbirleri geri geldi. Bu kapsamda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un simge yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluştu.

Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalıkta çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde anonslarla uyardı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından 'veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin' tavsiyesi
05 Nisan 2021 14:57		 Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
05 Nisan 2021 14:25
Koronayı yenen Vali Okay Memiş: Potadan döndüm
05 Nisan 2021 14:22		 Fenerbahçe Kongre üyesi iş adamı evinde ölü bulundu
05 Nisan 2021 13:23
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
05 Nisan 2021 13:05		 Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
05 Nisan 2021 12:05
Polis sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor
05 Nisan 2021 12:04		 Tırnak yeme hastalığı koronavirüs riskini artırıyor
05 Nisan 2021 11:31
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi
05 Nisan 2021 10:23		 Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber
05 Nisan 2021 09:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi17:52 - Akşener'den bazı emekli amirallere gözaltı kararına ilk açıklama17:47 - Değerlendirme toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor17:41 - Adana'da FETÖ'den yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası17:37 - Hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı17:35 - Altının gramı 450 TL'nin altına indi
17:23 - Dolar günü düşüşle kapattı17:17 - Üyede korona çıktı, Belediye meclisi toplantısı ertelendi17:11 - En fazla aşı yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?16:56 - Kısıtlama sonrası Taksim ve İstiklal Caddesi doldu, taştı16:42 - Zimmetine para geçiren icra müdür vekili kadın tutuklandı16:36 - 'Çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hasta yok'
16:30 - 81 ilden emekli amirallerin bildirisine suç duyurusu16:24 - Siz rahat edin, binanızı biz yönetelim16:22 - Ayakkabısına kadar gasp edildi, 1 kilometre yardım eli aradı16:20 - Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçakları geliyor16:14 - Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
16:06 - Fahrettin Altun'dan 'bildiri' açıklaması: Çok sert duruyoruz, net duruyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Değerlendirme toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keskin sirke küpüne zarar 2
sinemada paralel kurgu 1
epelek 1
tycoon 1
doodle 1
radyoaktif 2
Fikrisabit 1
uv ışınları 2
tranquila 1
sidik sarartmak 1
SON İLANLAR
Erzurum Köprüköy Belediyesi 9 memur alacak
Kara Kuvvetleri Kom. sözleşmeli er alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 zabıta memuru alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam