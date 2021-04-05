Kısıtlama sonrası Taksim ve İstiklal Caddesi doldu, taştı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişinin maskesiz olduğu görülürken, sosyal mesafe de hiçe sayıldı.
|05 Nisan 2021 16:56
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış üzerine bazı tedbirleri geri geldi. Bu kapsamda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un simge yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluştu.
Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalıkta çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.
Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde anonslarla uyardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzmanından 'veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin' tavsiyesi
05 Nisan 2021 14:57
|Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
05 Nisan 2021 14:25
|Koronayı yenen Vali Okay Memiş: Potadan döndüm
05 Nisan 2021 14:22
|Fenerbahçe Kongre üyesi iş adamı evinde ölü bulundu
05 Nisan 2021 13:23
|Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
05 Nisan 2021 13:05
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
05 Nisan 2021 12:05
|Polis sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor
05 Nisan 2021 12:04
|Tırnak yeme hastalığı koronavirüs riskini artırıyor
05 Nisan 2021 11:31
|İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi
05 Nisan 2021 10:23
|Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber
05 Nisan 2021 09:41