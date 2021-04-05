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Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.
 05 Nisan 2021 18:59
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Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.706 olarak açıklandı.

Test sayısı 39 milyon 566 bin 099'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.
Memurlar.Net
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