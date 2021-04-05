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Polisleri darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri'de, asayiş uygulaması yapan polisleri darbettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 05 Nisan 2021 19:04
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Polisleri darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ö.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında kimseye zarar vermediğini ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.Ö'ye, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde, 31 Aralık 2020'de, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen minibüsü durdurmuş, kimlik kontrolü sırasında Ö.Ö. ile ekipler arasında çıkan tartışma arbedeye dönüşmüştü.
Anadolu Ajansı
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