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FETÖ'den gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı salıverildi.
 05 Nisan 2021 19:24
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FETÖ'den gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden kente getirilen 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin de gözaltına alındıkları kentlerde sevk edildikleri hakimlikçe salıverildikleri öğrenildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı tespit edilen, "sorumlu imamlar" tarafından ardışık aranma yöntemiyle irtibat kurulan askeri personelin deşifresine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin yanı sıra Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da belirlenen adreslere 1 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 muvazzaf, 2 emekli, ihraç edilmiş bir askeri personel ile bir eski askeri öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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