FETÖ'den gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı
|05 Nisan 2021 19:24
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden kente getirilen 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 şüphelinin de gözaltına alındıkları kentlerde sevk edildikleri hakimlikçe salıverildikleri öğrenildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı tespit edilen, "sorumlu imamlar" tarafından ardışık aranma yöntemiyle irtibat kurulan askeri personelin deşifresine yönelik çalışma başlatılmıştı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin yanı sıra Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da belirlenen adreslere 1 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 muvazzaf, 2 emekli, ihraç edilmiş bir askeri personel ile bir eski askeri öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da FETÖ'den yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası
05 Nisan 2021 17:41
|Hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
05 Nisan 2021 17:37
|Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
05 Nisan 2021 16:14
|Gözaltına alınan emekli amirallerin bağlantıları araştırılıyor
05 Nisan 2021 15:40
|Kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
05 Nisan 2021 13:34
|Yalova'da FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
05 Nisan 2021 12:59
|İzmir merkezli organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
05 Nisan 2021 12:44
|Antalya'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
05 Nisan 2021 12:43
|'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
05 Nisan 2021 12:43
|FETÖ operasyonunda kamu görevlileri dahil 9 şüpheli gözaltına alındı
05 Nisan 2021 11:55