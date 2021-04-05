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Kızılırmak Kuş Cenneti baharla birlikte hareketlendi

Türkiye'deki 487 kuş türünden 359'una ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişiyle hareketlendi.
 05 Nisan 2021 19:35
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Kızılırmak Kuş Cenneti baharla birlikte hareketlendi

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş türlerinin yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile de öne çıkıyor.

Endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 359 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi (iki yaşamlılar) türüne yaşam alanı oluşturuyor.

Türkiye'de gözlenen 487 kuş türünden 359'unu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde görmek mümkün.

Doğa fotoğrafçılarının kuş türlerini ve doğal yaşamı fotoğraflamak için sık sık ziyaret ettiği delta, baharın gelişiyle renkli günlerini yaşamaya başladı.

Leyleklerin evlerine döndüğü deltada, yılkı atları, mandalar, deniz kartalı, tepeli pelikan, kara leylek, leylek, turna, balıkçıl, ördek, yağmurcan gibi pek çok ötücü ve su kuşunu gözlemlemek mümkün.

Deltada su basar ormanın tabanında baharla birlikte su seviyesi artarken açan su papatyaları da ayrı bir güzellik oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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