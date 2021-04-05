Google, Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı
|05 Nisan 2021 19:42
|+Aa- Yazdır
İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında, canlandırdığı "Turist Ömer" karakteriyle hafızalarda yer edinen Sadri Alışık'ın 96. yaş günü için hazırlanan "doodle" ile karşılaşıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.
Sadri Alışık
Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan usta oyuncu, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Beykoz Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Alışık, lisede Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimi aldı.
Profesyonel oyuncu olarak ilk kez 1943'te Raşit Rıza Topluluğu'nda sahne alan Alışık, Karaca, Site, Oraloğlu, Çevre, Oda ve Kent tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü. Alışık, 1946'da "Günahsızlar" filmiyle Yeşilçam'a adım attı.
"Turist Ömer", "Ofsayt Osman" ve "Ali Baba" gibi karakterlerle tanınan sanatçı, 1959'da "Yalnızlar Rıhtımı" filminde canlandırdığı "Rıdvan Kaptan" rolüyle dikkati çekti. Alışık, Çolpan İlhan ile 20 Ağustos 1959'da evlendi.
Kariyeri boyunca 200'ü aşkın yapımda rol alan ve bir çok ödüle değer görülen Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul'da yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yemeksepeti CEO'su 17 gün sonra: Çok üzgünüm
03 Nisan 2021 23:31
|Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı
03 Nisan 2021 22:47
|Facebook çalışanlarının yazışmalarında ortaya çıktı!
03 Nisan 2021 19:29
|Mobil oyunlara rağbet artıyor
03 Nisan 2021 16:07
|'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat arttı
01 Nisan 2021 19:11
|Siber saldırı sonrası 'tüm şifrelerinizi değiştirin' uyarısı
30 Mart 2021 18:37
|Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için yatırım
29 Mart 2021 21:37
|Sosyal medyada bırakılan 'dijital ayak izlerine' dikkat!
29 Mart 2021 19:27
|BiP'in dünya çapında indirilme sayısı, 76 milyonu geçti
27 Mart 2021 15:41
|Yemeksepeti siber saldırıya uğradı: Kullanıcı bilgileri çalındı!
27 Mart 2021 15:32