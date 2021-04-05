AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
|05 Nisan 2021 19:45
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
05 Nisan 2021 20:07
|Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kazayı itiraf etti
05 Nisan 2021 20:01
|Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59
|CHP'li Öztrak: Bildiriden darbe çıkmaz
05 Nisan 2021 18:44
|Erdoğan'dan 'Montrö' ve 'sarıklı amiral' açıklaması
05 Nisan 2021 18:40
|Akşener: Bildiriyi doğru bulmuyoruz
05 Nisan 2021 17:52
|Fahrettin Altun'dan 'bildiri' açıklaması: Çok sert duruyoruz, net duruyoruz
05 Nisan 2021 16:06
|Akar'dan 'bildiri' tepkisi: Düşmanları sevindirmekten başka işe yaramaz
05 Nisan 2021 15:49
|Kılıçdaroğlu'na 'İBB yardımlarda bizi ayırıyor' sitemi
05 Nisan 2021 15:17
|MHP bildiri imzalayan Ertuğrul Kumcuoğlu'nu ihraç edecek
05 Nisan 2021 14:50