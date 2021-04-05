Valilik makamını merak eden öğrenciler muradına erdi
Bilecik'te valilik makamını hiç görmediklerini ifade eden 2 öğrenci muradına erdi.
|05 Nisan 2021 19:52
|+Aa- Yazdır
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kozabirlik İlkokulunu ziyaretinde 3'üncü sınıf öğrencileri Mehmet Fatih Altay ve Ali Kayra Saraçoğlu'nun valilik makamını hiç görmediklerini ifade etmeleri üzerine makamında öğrencileri ağırladı. Öğrencilere Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya ve öğretmen Mesude Kaya da eşlik etti. Vali Şentürk, makam koltuğuna oturan çocuklarla bir süre sohbet etti. Çeşitli hediyeler vererek, makam arabasıyla okullarına gönderen Vali Şentürk, eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Çocuklar Altay ve Saraçoğlu ise, unutamayacakları bir gün yaşadıklarını dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aşının koruyuculuğunu kanıtlayan profesörler aşıyı değerlendirdi
05 Nisan 2021 20:04
|Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor
05 Nisan 2021 19:43
|Kısıtlama sonrası Taksim ve İstiklal Caddesi doldu, taştı
05 Nisan 2021 16:56
|Uzmanından 'veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin' tavsiyesi
05 Nisan 2021 14:57
|Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
05 Nisan 2021 14:25
|Koronayı yenen Vali Okay Memiş: Potadan döndüm
05 Nisan 2021 14:22
|Fenerbahçe Kongre üyesi iş adamı evinde ölü bulundu
05 Nisan 2021 13:23
|Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
05 Nisan 2021 13:05
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
05 Nisan 2021 12:05
|Polis sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor
05 Nisan 2021 12:04