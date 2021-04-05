Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

AFAD PERSONELİ SÖZLÜDE ADALET TALEP EDİYOR Kurulduğu 2009 yılından beri, afet ve acil durumlara müdahale eden AFAD personeli, 10 yıl sonra açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında torpil olmaması için AFAD yönetiminden adaletli davranmasını talep ediyor.