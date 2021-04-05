Berna Laçin 50 yaşında nasıl Covid-19 aşısı oldu?

TÜRKİYE 'de Covid-19 aşısı 60 yaş üstüne yapılmaya başladı. 50 yaşındaki Berna Laçin koronavirüs aşısı oldum deyip paylaşım yapınca ortalık ayağa kalktı. Herkes 'Berna Laçin torpil mi yaptırdı nasıl aşı olur' diye sorgularken, sanatçı yeni bir bomba patlattı. Oyuncu olan Berna Laçin'in sarı basın kartı sahibi olduğu ortaya çıktı. Bilindiği gibi 60 yaş üstüyle birlikte gazetecilere de aşılama başlamıştı. Berna Laçin tepkileri dindirmek için basın kartı sahibi olduğunu söyleyince kavga daha da büyüdü. Alişan'dan ağır bir yanıt gelirken Fatih Altaylı'da sinirlendi. İşte Berna Laçin aşı krizi:

Geçen hafta Türkiye'de koronovirüs aşısında sıra 60 yaş üstüne gelmişti. Berna Laçin, 50 yaşında olduğunda aşı sıralamasında değildi. Haliyle aşı olup paylaşım yapınca herkes "Sana nasıl sıra geldi?" diye sormaya başladı. Berna Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi.

Berna Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti:

"Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

Alişan'ın tepkisine sessiz kalmayan Laçin ise "Benimle yatıp kalkıyor. Çok tontiş. Annem sormadı çünkü okur yazar, gazete okur, benim de yıllardır tüm köşe yazılarımı okur. Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak Devlet verdi yani sizin çevrelerde olduğu gibi gaydırı gubbak durum yok" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı da Berna Laçin'in basın kartına sahip olmasına ve öncelikli olarak aşı olmasına tepki göstermişti. Altaylı, Laçin'e şunları yazdı:

*''Berna Laçin. Duyarlılık abidesi. Kendine göre en ufak bir haksızlık gördüğü zaman, herkese talkın vermekten çekinmeyen, hak hukuk savunucusu. Ama lafta.''

*''50 yaşında. Ama adalet ve hak hukuk anlayışı, kendi çıkarı, kendi menfaati kadar. Kendi lehine haksızlık olduğu zaman hak hukuk hak getire. Corona aşısını olmuş. Kendinden büyükler ve kendisinden daha büyük altındaki riskli vatandaşlar aşı bekleyedursun Berna Laçin kendini korumaya almış. 50 yaşında.''

''Haliyle sormuşlar. "Yaşınız tutmuyor, nasıl oldunuz?' diye. O da şecaat arz ederken, sirkatin söylemiş. "212'li basın çalışanıyım" diye. Gerçekten basın çalışanı olduğu halde 212'li olmadığı için olamayan onlarca muhabire, kameramana nazire yaparcasına. Haksızca edinilmiş gazeteci kimliği ile haksızca aşı olmak.''

''Ben basın çalışanıyım. O hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş. Ne güzel. Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın, ne hukuk ne adalet.''

Berna Laçin, Twitter'da da en çok konuşulan isimler arasına girdi. Tepkiler yağıyor, işte o paylaşımlardan bazıları...