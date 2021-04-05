Almanya'da, Başbakanlık binasını genişletmenin maliyeti 600 milyon euro
|05 Nisan 2021 20:15
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Almanya, bugünlerde Başbakanlık binasının genişletilmesi planını tartışıyor.
Halihazırda 25 bin 347 metrekare alanıyla Beyaz Saray'dan 8 kat ve İngiltere'deki Downing Street'te bulunan binadan 10 kat daha büyük olan Almanya Başbakanlık binasının 2027 yılına kadar iki katına çıkarılması planlanıyor.
Bina, 50 bin metrekarelik alanıyla Beyaz Saray'dan 16 kat, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden ise 20 kat daha büyüklüğe sahip olacak.
BAŞBAKANLIK BİNASINI BÜYÜTME PLANI TEPKİLERİN ODAĞINDA
Almanya Vergi Mükellefleri Federasyonu Başkanı Reiner Holznagel, söz konusu binanın genişletilmesi kararına tepki göstererek, planın bir gerekçesi olmadığını söyledi.
Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten ayrılarak yeni parti kuran Jürgen Todenhöfer, planın durdurulmasını talep etti. Todenhöfer, projeyi işaret ederek, "Almanya'nın siyasetindeki çelişkileri kanıtlıyor." dedi.
Koronavirüs salgını dönemindeki projenin Merkel için çizilen "halkın içinde", "alçakgönüllü" imajlarını zedelediğine dikkat çekiliyor.
MALİYETİ 600 MİLYON EURO
Hür Demokratik Parti (FDP), Federal Meclis'e verecekleri önergeyle inşaatın başlamasının en az bir yıl geciktirilmesini talep edecek.
Federal Sayıştay, Başbakanlık binasını genişletme maliyetinin 485 milyon euro olduğunu bildirdi. Ancak riskleri hesaba katan uzmanların 600 milyon eurodan söz ettiği belirtildi.
MERKEL'E LÜKS DAİRE
Binanın genişletilmesi işleminin ardından Başbakanlık'ta çalışan sayısı 1500'e yükselecek. Bürokratlara ek ofis verilirken, Almanya Şansölyesi, 250 metrekarelik dairede konaklayacak. Ayrıca, beş ayrı katta dokuz kış bahçesi ve bir de çocuk yuvası inşa edilecek.
Başbakanlık konutunun bahçesinden geçen Spree Nehri'nin üzerine yerleştirilecek tek bir bağlantı yolunun maliyetinin ise 2,5 milyon euro olacağı konuşuluyor.
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