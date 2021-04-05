Fenerbahçe'den iç sahada 65 gün sonra galibiyet
Fenerbahçe, Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahada 65 gün sonra galibiyetle tanıştı.
|05 Nisan 2021 21:08
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