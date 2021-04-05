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Fenerbahçe'den iç sahada 65 gün sonra galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahada 65 gün sonra galibiyetle tanıştı.
 05 Nisan 2021 21:08
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Fenerbahçe'den iç sahada 65 gün sonra galibiyet

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken 65 gün sonra iç sahada galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler 30 Ocak 2021'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmiş ve bu maçın ardından oynanan 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
İhlas Haber Ajansı
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