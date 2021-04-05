Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı
|05 Nisan 2021 21:16
|+Aa- Yazdır
Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi yer alıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelenmesi devam ederken, soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.
CHP üyesi olduğu tespit edildi
Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın CHP üyesi olduğu tespit edildi. Diğer 15 amiralim ise hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.
İYİ Partili isim de var
Bildiriye imza atan emekli 104 amiral arasında ilk sırada Ergun Mengi yer almıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor
05 Nisan 2021 20:52
|Ömer Çelik: Yapılan TSK'yı istismardır, üniformaya saygısızlıktır
05 Nisan 2021 20:35
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
05 Nisan 2021 20:07
|Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kazayı itiraf etti
05 Nisan 2021 20:01
|Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59
|CHP'li Öztrak: Bildiriden darbe çıkmaz
05 Nisan 2021 18:44
|Erdoğan'dan 'Montrö' ve 'sarıklı amiral' açıklaması
05 Nisan 2021 18:40
|Akşener: Bildiriyi doğru bulmuyoruz
05 Nisan 2021 17:52
|Fahrettin Altun'dan 'bildiri' açıklaması: Çok sert duruyoruz, net duruyoruz
05 Nisan 2021 16:06
|Akar'dan 'bildiri' tepkisi: Düşmanları sevindirmekten başka işe yaramaz
05 Nisan 2021 15:49