Almanlar, Merkel'in aşı vaadine inanmıyor
|05 Nisan 2021 21:22
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Almanya'da yapılan bir araştırma, alman halkının yüzde 63'ünün Başbakan Angela Merkel'in yaz sonuna kadar olmak isteyen herkesin aşı olacağı sözüne inanmadığını ortaya koydu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "aşı olmak isteyen herkesin yaz sonuna kadar aşı olacak" sözüne Alman halkının inanmadığı ortaya çıktı. Piyasa Araştırma Enstitüsü YouGov tarafından yapılan bir ankette, Merkel'in aşı konusunda verdiği sözü yerine getiremeyeceği belirlendi. Araştırmaya göre, Alman halkının yüzde 63'ü aşı konusunda verilen sözlerin yerine getirilemeyeceğine, yüzde 23'ün ise verilen sözlerin yerine getirileceğine inanıyor. Yüzde 14'lük bir kesim ise fikir beyan etmedi.
Öte yandan yapılan bir başla araştırma Almanya'da Başbakan Merkel'e güvensizliğin CDU-CSU partileri üyelerinde de olduğu belirlendi. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) üyeleri arasında yapılan araştırmada, Merkel'in aşı konusundaki sözlerine inanmayanların oranının yüzde 53 civarında olduğu tespit edildi. Federal Meclis'te temsil edilen diğer tüm partiler ise Merkel'in aşı vaadine daha da az güveniyor. Yeşiller ve Sol seçmenlerinin yüzde 61'i Merkel'in söylemlerini gerçekçi bulmuyor. SPD taraftarlarında ise oran yüzde 63, FDP'de yüzde 73 ve AfD ile yüzde 82.
Şansölye Angela Merkel, 21 Eylül'e kadar Almanya'da aşı olmak isteyen tüm yetişkinlere aşı yapılacağını defalarca açıklamıştı. 27 Aralık tarihinden bu yana Almanya'da 14 milyon 371 bin 864 kişi aşılanabildi.
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