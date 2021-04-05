1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altınbeşik Mağarası, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor

Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, korona virüs sebebiyle 1,5 yıldır sessizliğe büründü. 2019 yılında 69 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Altınbeşik, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor.
 05 Nisan 2021 21:29
+Aa- Yazdır
Altınbeşik Mağarası, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor

Son 5 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen ve Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.

Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.

Sadece 2019 yılında 69 bin kişi ziyaret ettiği doğa harikası mağara, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyordu. İbradı'nın Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Murat Yamansoy, "Altınbeşik Mağarası yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeni ile kapalı. Açık olduğu dönemlerde yıllık ortalama 80-100 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçi geliyordu" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeşil alg patlaması, Burdur Gölü'nün rengini değiştirdi
05 Nisan 2021 20:16		 Kızılırmak Kuş Cenneti baharla birlikte hareketlendi
05 Nisan 2021 19:35
Mevlide katılan 15 kişi pozitif çıktı, temaslıları araştırılıyor
05 Nisan 2021 18:54		 Üyede korona çıktı, Belediye meclisi toplantısı ertelendi
05 Nisan 2021 17:17
'Çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hasta yok'
05 Nisan 2021 16:36		 Vaka birincisi Samsun'da nüfusun yüzde 15'i aşılandı
05 Nisan 2021 15:57
Hiç vaka görülmeyen mahallenin sırrı doğal gıdalarla beslenmek
05 Nisan 2021 15:06		 Uludağ'dan gelen dereler taştı...Bursa'da sel alarmı
05 Nisan 2021 14:35
Vakaların 47 günde 12 kat arttığı ilde harita kızardı
05 Nisan 2021 13:28		 Afrodit'in kenti Afrodisyas salgında da ilgi görüyor
04 Nisan 2021 16:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Ankara'da vakalar geçen aya kıyasla 5 kat arttı22:03 - Bloomberg: Türkiye, öldürücü SİHA teknolojisinde pazar lideri oluyor21:56 - Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor21:55 - 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı21:48 - Avukat, sosyal medyadan tanıştığı kişiye 300 bin TL kaptırdı21:29 - Altınbeşik Mağarası, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor
21:27 - 1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı21:22 - Almanlar, Merkel'in aşı vaadine inanmıyor21:16 - Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı21:08 - Fenerbahçe'den iç sahada 65 gün sonra galibiyet21:07 - Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor20:54 - Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'a hakaret eden kişi tutuklandı
20:52 - AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor20:35 - Ömer Çelik: Yapılan TSK'yı istismardır, üniformaya saygısızlıktır20:18 - Doç. Dr. Savaşçı: 4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum20:16 - Yeşil alg patlaması, Burdur Gölü'nün rengini değiştirdi20:15 - Almanya'da, Başbakanlık binasını genişletmenin maliyeti 600 milyon euro
20:11 - Berna Laçin 50 yaşında nasıl Covid-19 aşısı oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan'dan 'Montrö' ve 'sarıklı amiral' açıklaması
Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enginde yavaş yavaş 1
manej 1
uv ışınları 2
yan 1
ilk göz ağrısı 1
korkarım nisanın beşinden 3
sütlü nuriye 2
ayların isimleri nereden geliyor 3
ateş başlatıcı 2
derbent 3
SON İLANLAR
Erzurum Köprüköy Belediyesi 9 memur alacak
Kara Kuvvetleri Kom. sözleşmeli er alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 zabıta memuru alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam