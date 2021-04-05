Avukat, sosyal medyadan tanıştığı kişiye 300 bin TL kaptırdı
|05 Nisan 2021 21:48
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Avukatlık yapan genç kadın, dolandırıldığının farkına 4 ay sonra varınca, kendisini evlenme vaadiyle kandıran ve yaklaşık 300 bin TL parasını alan dolandırıcı şahsa dava açtı.
Dolandırıcı şahıs, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sonucu 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukatlık yapan 29 yaşındaki D.E. isimli genç kadın Tinder isimli sosyal medya platformunda 29 yaşındaki U.A. isimli şahısla tanıştı.
KADIN DOĞUM UZMANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Sabah'ın haberine göre, sosyal medyadan konuşan ikili, bir süre sonra görüşmeye başlayarak sevgili oldu. Aslında müzisyenlik yapan U.A. isimli şahıs, genç avukata kendisini bekar ve kadın doğum doktoru olarak tanıttı. Yaklaşık 4-5 ay sonra U.A.'nın yalan söylediğini anlayan D.E., dolandırıldığını fark edince dolandırıcı U.A.'dan şikayetçi oldu.
İlişki sürecinde tutuklu sanık U.A.'nın kendisine şeker hastası olduğunu, annesinin de kalp hastası olduğunu, kardeşinin de hasta olduğunu söyleyerek tedavileri için para gerektiğini, bu yüzden de sanığın kendisinden para talep ettiğini belirten avukat D.E., devamında 'Evleneceğim adam olarak düşündüğümden bu duruma üzüldüm.
Kendisine tedavi için yaklaşık 250 bin TL para gönderdim. Sevdim, aşık oldum, beni bu şekilde kandırdı. Sonrasında bana alacağı araba elime geçmeyince ve para talepleri bitmek bilmeyince şüphelenmeye başladım.' şeklinde konuştu.
Tutuklu sanık U.A. ise mahkemedeki savunmasında, kendisini Tinder isimli sosyal medya uygulamasında doktor olarak tanıttığını, evli olduğunu sakladığını, aslında müzisyen olduğunu ve barlarda çalıştığını söyledi. Evli olduğunu söyleyemediğini belirten U.A. cinsel tacizde bulunmadığını ifade etti.
Mahkeme, tutuklu sanık U.A. hakkında ise 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı' suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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