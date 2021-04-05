Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaşan asteroidin 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini ifade ederek, asteroidin bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
|05 Nisan 2021 21:56
|+Aa- Yazdır
NASA tarafından yapılan açıklamada bir asteroidin Dünya'ya hızla yaklaştığı belirtildi. "2021 AF8" isimli asteroidin Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaştığını belirten NASA, AF8'in 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini kaydetti. Bilim adamları tarafından ilk kez mart ayında tespit edilen AF8'in çapının yaklaşık 260 ila 580 metre arasında değişen bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirten NASA, "Uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat 2021 AF8 hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük" ifadelerini kaydetti.
AF8'in Dünya'ya 3 milyon 400 bin kilometre mesafeden güvenli bir şekilde geçmesi beklenirken, gökbilimciler asteroidi dikkatle takip ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bloomberg: Türkiye, öldürücü SİHA teknolojisinde pazar lideri oluyor
05 Nisan 2021 22:03
|Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçakları geliyor
05 Nisan 2021 16:20
|Avukatlar için geliştirilen 'Celse' mobil uygulaması 169 bin kez indirildi
05 Nisan 2021 10:10
|Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
05 Nisan 2021 09:44
|Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL
04 Nisan 2021 11:00
|Türk çiftin NASA projesi: Şişme uzay istasyonu
03 Nisan 2021 08:27
|Selçuk Bayraktar: Bu sınıfta benzeri olmayan uçak geliştiriyoruz
02 Nisan 2021 10:53
|ASELSAN'ın silahına milli işletim sistemi
01 Nisan 2021 20:58
|Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu
01 Nisan 2021 14:05
|Yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor
31 Mart 2021 12:59