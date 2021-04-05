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Ankara'da vakalar geçen aya kıyasla 5 kat arttı

Ankara'da vaka oranı 100 binde 272'ye yükseldi. Mart ayından bu yana vakalar 5 kat, servislere yatırılan hasta sayısı ise 2 kat arttı. Kentte yüzde 70'lere varan mutasyon, özellikle gençler arasında bulaştırıcılığı çoğalttı.
 05 Nisan 2021 22:15
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Ankara'da vakalar geçen aya kıyasla 5 kat arttı

Ülke genelinde vakalar artarken, Ankara'da Mart başında 100 binde 54 olan vaka oranı kısa sürede 5 kat artarak, 100 binde 272'ye ulaştı.

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 63 olduğu kentte, servislerdeki yatak ihtiyacında da artış yaşandı.

Mutasyonlu virüs bulaştırıcılığı artırıyor

Yaşanan artışın nedeni olarak, tedbirlere uyumun azalması ve mutasyonun bulaştırıcılığı artırması görülüyor.

Başkentte yüzde 70'lere varan oranda İngiliz mutasyonunun olduğu biliniyor.

Filyasyon çalışmaları hız kazandı

Vaka artışıyla birlikte, filyasyon çalışmaları da yoğunlaştı.

Pandeminin başı itibarıyla filyasyon ekiplerinin 7.600.000 kilometre yol katettiğini açıklayan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, artan vakalar nedeniyle bu kilometrelerin de artacağını söyledi.

Kentte 1,5 milyon aşılama yapıldı

Yaklaşık 1,5 milyon aşılamanın yapıldığı Ankara'da, sağlık çalışanları ve huzurevi sakinlerinin yüzde 80'den fazlası aşılandı.
TRT
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