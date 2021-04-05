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Denizli, su yönetimi projesiyle dünya ikincisi oldu

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen "2019 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması"nda Türkiye'den Denizli su yönetimi ve iklim değişikliği alanında yaptığı projelerle dünya ikincisi oldu.
 05 Nisan 2021 22:42
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Denizli, su yönetimi projesiyle dünya ikincisi oldu

23 ülkeden 118'i aşkın kentin katıldığı yarışmada Türkiye'den Denizli, kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

Geçen yıl ekimde yapılması planlanan ödül törenin ise Kovid-19 salgını nedeniyle ilgili kentlerin her birinde yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, doğa ve çevre programcısı Güven İslamoğlu, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, burada yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle ödüllerine gecikmeli olarak kavuştuklarını söyledi.

Şehirlerin çekim merkezi haline gelmesinin ardından çevre ve atmosfere zarar verilmeye başlandığını aktaran Zolan, "Belediye olarak bu noktada hem katı atık hem de atık su arıtma anlamında Denizli'mize birçok tesis kazandırdık. Bu tesislerdeki metan gazından da yenilenebilir enerji anlamında elektrik ürettik. Amacımız çevreyi korumak. Bugüne kadar kent merkezinde 7 bin kilometre uzunluğunda altyapı döşedik. Çevre ile ilgili olumsuzluklara en üst seviyede hassasiyet göstererek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

WWF Türkiye Genel Müdürü Pasinli ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin 255 uluslararası belediyenin katıldığı yarışmada iklim değişikliği konusundaki plan ve taahhütlerini sunduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Pasinli, "Daha sonra büyük bir destek alarak dünya ikincisi oldu. Bu gerçekten büyük bir gurur. Çok tebrik ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm Türkiye ve dünyaya ilham olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zolan, konuşmaların ardından "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle dünya ikinciliği ödülünü WWF Türkiye Genel Müdürü Pasinli'nden aldı.
Anadolu Ajansı
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