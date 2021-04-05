Öğretmenin paylaşımı tepki çekmişti! Açıklama yapıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir öğretmenin sosyal medya hesabından Kürtçe ile ilgili paylaşımın, bilgisi dışında yapıldığı belirtilerek, adli süreç başlatıldığı bildirildi.
|05 Nisan 2021 23:38
|+Aa- Yazdır
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabından, bilgisi dışında, Kürtçe ile ilgili kendisine ait olmayan ifadeler kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Öğretmenimiz, durumu fark etmesi üzerine, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunmuş olup, adli tahkikata ilişkin süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Zimmetine para geçiren icra müdür vekili kadın tutuklandı
05 Nisan 2021 16:42
|İntihar videosu çeken 4 genci 'delirten uyuşturucu' öldürmüş
05 Nisan 2021 14:30
|Bazı emekli amiraller ifadeye çağrılacak
04 Nisan 2021 21:15
|Görüntüler tepki çekmişti! Savcı 'öldürmeye teşebbüs' dedi
04 Nisan 2021 09:51
|CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye
03 Nisan 2021 16:59
|Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran zanlı tutuklandı
02 Nisan 2021 21:39
|Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı
02 Nisan 2021 19:22
|Arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı
02 Nisan 2021 17:21
|Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 6 gözaltı
02 Nisan 2021 15:15
|Dezenfektan molalı polis dayağına 4,5 yıl hapis istemi
01 Nisan 2021 18:57