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Öğretmenin paylaşımı tepki çekmişti! Açıklama yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir öğretmenin sosyal medya hesabından Kürtçe ile ilgili paylaşımın, bilgisi dışında yapıldığı belirtilerek, adli süreç başlatıldığı bildirildi.
 05 Nisan 2021 23:38
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Öğretmenin paylaşımı tepki çekmişti! Açıklama yapıldı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabından, bilgisi dışında, Kürtçe ile ilgili kendisine ait olmayan ifadeler kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Öğretmenimiz, durumu fark etmesi üzerine, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunmuş olup, adli tahkikata ilişkin süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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