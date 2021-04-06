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6 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

6 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 06 Nisan 2021 00:01
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6 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul edecek.

(TBMM/14.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 101. kuruluş yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Ankara/14.00)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

4- Anadolu Ajansı (AA) 101 yaşında

- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Hotel'de düzenlenecek Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin müzakerelerini sürdürecek.

- KİT Komisyonunda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreninde yer alacak.

(Gaziantep/09.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı E-Ticaret Verileri"ni açıklayacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Katar E-Ticaret İşbirliği Projesi kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve BM Ülke Takımı temsilcileriyle görüşecek.

(Ankara/09.00/11.00)

2- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.30)

3- Avusturya'da diplomatların katılımıyla İran nükleer anlaşması görüşülecek.

(Viyana)

4- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı ramazan ayına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi Göztepe-Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Real Madrid-Liverpool ve Manchester City-Borussia Dortmund ilk maçlarıyla başlayacak.

(Madrid/Manchester/22.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'ndaki son maçlarda TOFAŞ deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit takımıyla karşılaşacak; Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Happy Casa takımını konuk edecek.

(Holon/İzmir/19.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği 1-4 etabının yarı final ikinci maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart ve Arkas Spor ile de Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/İzmir/17.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesinde Halkbank ile Spor Toto, serinin üçüncü ve son maçında karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, 5'incilik mücadelesinin ilk maçına çıkacak.

(Aydın/17.00)

7- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek.

- Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda 64, erkeklerde 73 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00)

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